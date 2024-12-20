小林文彥：我們一如既往重視中國市場

中評社北京12月20日電／“伊藤忠對中國市場的重視由來已久，未來也會繼續努力，用實力和結果證明，在華投資是正確的。”近日，日本大型貿易、投資企業伊藤忠商事副社長小林文彥在北京接受記者專訪，表達了該公司長期看好中國市場，並且將繼續深耕中國市場的決心。



伊藤忠商事成立於1858年。從麻布等纖維貿易起家，是日本五大綜合商社之一，也是全球500強中第107位的大型貿易及貿易投資企業。



小林文彥近日來華參加北京大學舉辦的“日本名家系列講座”，在接受記者專訪時小林表示，“伊藤忠非常重視中國市場，而且這種重視由來已久”。



據介紹，早在中日邦交正常化之前，伊藤忠就通過纖維貿易與中國有著友好貿易往來，1972年被國務院認定為“友好商社”。從那時起，伊藤忠就一直努力扎根中國市場。如今，伊藤忠在中國的業務已從最初的纖維拓展到機械、金屬、能源、化工、糧油、食品、生活資材、信息通信、金融等眾多領域。中國市場的合併利潤在伊藤忠全球市場總利潤中的占比達到14%。



談及中國市場未來時，小林堅定地表示，“中國與日本是一衣帶水的鄰居。距離很近，而且人口規模、市場規模都比日本大很多。因此，重視中國市場的發展是伊藤忠不變的長久之計。”



為了更好地扎根中國市場，伊藤忠於2015年開始在公司內開啟了“1000名漢語人才”培養計劃。時至今日，伊藤忠會講漢語的員工已有1308名。



作為大型貿易及貿易投資機構，伊藤忠的業務遍及全球。談到全球自由貿易所面臨的挑戰時，小林表示，如今，本土主義和民族主義重新抬頭，許多國家都受到了影響，經濟全球化以及應對全球氣候變化等需要多國共同努力的問題也受到了挑戰。

