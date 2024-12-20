國產大飛機C919累計承運旅客破百萬人次

中評社北京12月20日電／據新華社消息，記者從中國東方航空公司瞭解到，12月19日，從上海虹橋機場飛往西安咸陽機場的東航MU2158航班上，產生了國產大飛機C919的第100萬名旅客。這意味著，自2023年5月28日投入商業運營以來，C919已累計承運旅客突破100萬人次。



“您所乘坐的國產大飛機C919承運旅客人數在今天突破100萬人次，第100萬名旅客在本次航班上產生。”伴隨著乘務長的客艙廣播響起，全體旅客紛紛鼓掌慶祝，共同見證這一具有紀念意義的時刻。東航機組向幸運旅客林女士送上C919飛機模型作為紀念。“這是我第一次乘坐國產大飛機，感覺非常幸運和自豪，希望以後能在出行時更多體驗‘中國製造’，也祝願國產大飛機越飛越好。”林女士說。



據悉，截至2024年12月19日，中國商飛已向三大航交付14架C919飛機。其中，東航作為C919全球首發用戶，運營的9架飛機在8條精品航線上執行商業航班總計6240班，承運旅客超85萬人次；國航C919飛機執飛由北京前往上海、杭州、成都和武漢的四條航線；南航C919飛機已開通從廣州至上海、成都、杭州和海口的四條航線。三大航運營的C919飛機已累計開通15條航線，通航10座城市。