廣電總局集中推介優秀電視節目

中評社北京12月20日電／據新華社消息，圍繞2025年元旦、春節重要排播期，國家廣播電視總局19日向社會集中推介文藝晚會、文藝節目、紀錄片、動畫片、電視劇、網絡視聽節目、境外引進節目等60餘部優秀作品。



廣電總局負責人介紹，此輪發布的電視節目形態豐富多樣。2025年中央廣播電視總台春節聯歡晚會、2025年非遺晚會、2025湖南衛視芒果TV春節聯歡晚會等18台文藝晚會以科技賦能舞台，展現家國風采；《三餐四季（第二季）》《五星耀中華》《好奇研究所》等14個文藝節目關注時代風貌，傳遞奮鬥不息的蓬勃之力。



《中國官箴（第二季）》《中華喜宴》《中國未來時》等8部紀錄片構築中國精神、中國價值、中國力量；《新大頭兒子和小頭爸爸——帶你看中國系列（第一季）》《籃球旋風（第二季）》《小小守藝人》等6部動畫片聚焦新時代青少年成長，折射出新時代改革發展新氣象；《清明上河圖密碼》《燦爛的風和海》《國色芳華》等首播電視劇，以多元視角表達新時代的價值追求和精神風貌。



《2025中國網絡視聽盛典》《布達拉宮》《閃耀吧！大運河》等網絡視聽節目憑借鮮活語態與前沿技術，為傳統表達注入時代活力；《達芬奇》《少年伏爾泰》《愛因斯坦與霍金：解鎖宇宙》等境外歷史和人物劇集，為中國觀眾瞭解世界各國歷史、文化、科學、社會發展等打開新窗口。