多地推進災後重建：“新家熱乎又安全”

中評社北京12月20日電／據新華社消息，日前，記者跟隨國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部組織的“重建家園 溫暖過冬”主題採訪活動走進甘肅省積石山縣、遼寧省建昌縣和青海省民和縣，實地探訪災後恢復重建進度、受災群眾溫暖過冬保障情況。



積石山縣，一場大雪剛過，寒凝大地。在大河家鎮四堡子新村集中安置點，村民韓少明一大早熱得只披著件單衣。



“家具家電陸續到齊，老家移栽過來的花都存活了下來，新家越來越像樣了。”記者來到韓少明家時，他正布置新買的櫃子、查看花草的長勢，屋內屋外忙活。亮堂的小院內，印有“喬遷之喜”的窗花格外醒目。



去年積石山6.2級地震中，韓少明家的房子被損毀。通過政府補助15萬元、貼息貸款10萬元，再加上自籌的5萬多元，他選購了集中安置點內這棟128平方米的兩層小樓。本以為新房要在明年才能建成，但讓他驚喜的是，從破土動工到建成交付不到7個月的時間。10月底，一家人趕在入冬前搬進了新家。



住有所居是關鍵，保暖保供是重點。外墻做了保溫、樓上樓下各配有一台空氣能熱風機、取暖高峰時段的電價衹有市場價的一半……韓少明向記者細數新家的取暖情況，相較往年燒煤取暖，入住一個多月以來，他最大的感受是“新家熱乎又安全”。



“我們把受災群眾如期搬入新居作為全年最大的民生工程，全力推進居民住房建設，絕不能讓群眾在板房裡過冬。”積石山縣縣長馬占彪介紹，目前全縣13個集中安置點、10015套房已全部建成並交付使用，維修加固和原址重建任務也全部完成。此外，將樓房安置點集中供暖、平房安置點清潔取暖“煤改電”項目以及特殊困難群體臨時救助相結合，多措並舉保證群眾溫暖過冬。



災後重建，生計問題是一件大事。

