杭州的浪漫：落葉不掃，歸於詩意

中評社北京12月20日電／寒潮無聲進入杭城，轉眼間，城市的44條道路已被金黃的落葉覆蓋。



6歲的悠悠和家人漫步在西湖邊，腳下發出清脆的“咯吱”聲響。和悠悠一樣，冬日的清晨，很多人前來感受這份“落葉不掃”的限定浪漫。



“我去過很多地方，杭州的韵味與眾不同。”86歲的美籍華人遊客許國陶說，西湖邊的古建築與西湖景色相得益彰，漫步在落葉鋪滿的街道上，更能感受到一份獨特情調。



“碧雲天，黃葉地”“中庭初掃地，繞樹三兩葉”……在中國傳統文化中，秋葉秋景承載著豐富的文化內涵，杭州人希望將這份詩意保留得更加綿長。



早在2011年前後，就有人向城市管理者建議：把落葉保留下來，讓市民遊客都能欣賞落葉繽紛、遍地絢爛的自然之美。



2017年，杭州首次公布了“落葉不掃”的道路。此後，這份與落葉的約定再未失約。如今，不僅西湖周圍的“梧桐大道”，西溪路的“香樟道”、學林街的“紅楓道”、桐廬迎春南路的“銀杏大道”，落葉都被保留下來。



今年，全市“落葉不掃”的道路（園路）已經拓展到44條。在街頭巷尾，金黃與紅橙交織的色彩，與城市山水風光相得益彰，為杭州增添一份獨有的冬日浪漫。



在杭州南山路上的中國美術學院門口，通體由落葉打造的大象滑滑梯、尖帽小人、落葉雪人成了網紅打卡點。2016年，中國美術學院師生發起“秋葉藝術節”，將落葉重塑成充滿生命力的藝術品。如今，這一節日不再是藝術家們個人表達的空間，而成為全民參與公共藝術的舞台。

