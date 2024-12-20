全國多地漢玉精品薈萃良渚博物院

中評社北京12月20日電／據新華社消息，陝西省考古研究院的“龍紋青玉璧”、江蘇徐州博物館的“金縷玉衣”……從12月19日起，來自全國9省份21家文博單位的175件（組）文物在良渚博物院與公眾見面，盡顯漢代玉器的風采。



此次展覽是良渚博物院“玉魂國魄”系列展的第七展，定名為“玉魂國魄：宜子孫——漢代玉器集萃”。展出的文物中，有58件（組）為國家一級文物。展出的大部分玉器來自漢代帝王陵園。陵園主人中有漢武帝、漢元帝、漢宣帝、漢成帝等皇帝，以及中山王、楚王、江都王、長沙王、南越王等諸侯王。



展覽向觀眾介紹了漢代玉器的選材、工藝，特別是鐵器在當時普遍應用後，對於治玉工藝的影響，也介紹了漢代在璽印、喪葬、祭祀、服飾等各方面對玉器的尊崇。良渚博物院院長徐天進教授告訴記者，漢代玉器既有對上古玉器傳統的承襲，也有獨具時代特色的創新，在用料、器類、造型、製作工藝與裝飾紋樣等方面，都呈現出一派新氣象。



“宜子孫”是漢代常用的吉祥祝福語，在此次展覽上，有一件來自江蘇揚州博物館的帶有“宜子孫”文字的漢代玉璧。徐天進說，“宜子孫”是漢代思想觀念在玉器上的反映，希望觀眾可以從歷史、考古、美術史、思想史等角度來觀察藝術珍品。