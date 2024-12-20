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河北正定：沉浸式主題實景演出迎新年
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2024-12-20 12:25:32
中評社北京12月20日電／據新華社消息，近年來，河北省石家莊市正定縣全力打造“自在正定”文旅品牌，古城古韵越來越濃。日前，該縣推出《一夢入紅樓》迎新年主題夜游系列文化活動，將《紅樓夢》經典故事通過光影、演藝、沉浸式體驗等場景呈現給觀眾，打造深度融合的夜間文化和旅遊消費集聚區。
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