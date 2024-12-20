中評現場：習近平監誓 岑浩輝宣誓就職

在中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平監誓下，澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝宣誓就職。 中評社澳門12月20日電（記者 林艷 郭至君）慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第五屆政府就職典禮於今日上午10點在澳門東亞運動會體育館隆重舉行。在中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平監誓下，澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝宣誓就職。



上午10時，慶祝大會暨就職典禮開始，全體起立，奏唱中華人民共和國國歌。隨後，習近平走上主席台監誓。岑浩輝首先宣誓就職，他面對中華人民共和國國旗和澳門特別行政區區旗，舉起右手，依照澳門特別行政區基本法的規定莊嚴宣誓。宣誓完畢，習近平同岑浩輝緊緊握手。



岑浩輝在致辭中表示，將帶領新一屆澳門政府在中央政府的大力支持下，團結社會各界，戮力同心，守正創新，全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針，堅定維護憲法和澳門基本法確立的特別行政區憲制秩序，堅決維護國家主權安全、發展利益，堅定落實好愛國者治澳原則，持續加強愛國主義教育，支持愛國愛澳力量不斷發展壯大，不斷健全澳門維護國家安全的法律制度和執行機制。



岑浩輝1962年出生於廣東省中山市的一個普通農村家庭，後考上北京大學法律系，又在因緣際會之下來到澳門，並在此工作生活了近40年。1999年澳門回歸祖國後，岑浩輝一直擔任澳門特別行政區終審法院院長，直到今年8月因參選特首辭職。在近25年的終審法院院長任期內，他先後經歷過三位特首，無一例外都是土生土長的澳門人，且有著強大的工商界背景。而岑浩輝具有鮮明的平民色彩，受到外界高度關注。在澳門特區第六任行政長官選舉舉行，岑浩輝在400人選委會的投票中以394票高票當選為第六任行政長官候任人。

