習近平：“一國兩制”行穩致遠要把握四條

12月20日上午，慶祝澳門回歸祖國25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話。 中評社澳門12月20日電（記者 郭至君 林艷）12月20日上午，慶祝澳門回歸祖國25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話。



習近平表示，澳门回归祖国以来取得的辉煌成就向世人证明，“一国两制”具有显著制度优势和強大生命力，是保持香港、澳门长期繁荣稳定的好制度，是服务強国建设、民族复兴伟业的好制度，是实现不同社会制度和平共处、合作共赢的好制度，必须长期坚持。“一国两制”蕴含的和平、包容、开放、共享的价值理念，是中国的，也是世界的，值得共同守护。



習近平指出，香港、澳门回归以来的实践经验告诉我们，保持香港、澳门长期繁荣稳定，继续推进“一国两制”实践行稳致远，需要把握好以下4条：一要坚守“一国”之本、善用“两制”之利。始终坚持国家主权、安全、发展利益高於一切，落实中央全面管治权，任何时候都不能动摇。同时，尊重“两制”差異，充分保障特别行政区高度自治权，继续全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，确保不会变、不动摇，确保不走样、不变形。二要维护高水平安全、推动高质量发展。安全是发展的前提，发展是安全的保障，维护安全和推动发展都要坚定不移。要珍惜当前来之不易的安定祥和局面，集中精力拼经济、谋发展、搞建设，不断塑造新动能新优势。三要发挥独特优势、強化內联外通。以更加开放包容的姿态，广泛拓展国际联系，提升全球影响力和吸引力，让“中国香港”、“中国澳门”国际大都市的品牌更加靓丽。深度对接国家发展战略，加快融入国家发展大局，在构建新发展格局中更好扮演桥梁角色。四要弘扬核心价值、促进包容和谐。传承爱国爱港、爱国爱澳核心价值，增进多元文化交流融合，凝聚一切积极力量，画出海內外支持“一国两制”事业的最大同心圆。