香港智庫座談：今年兩岸變局之觀察

中評智庫基金會、香港亞太戰略安全研究所在2024年12月3日舉辦“2025年兩岸關係展望”座談會（中評社圖片） 中評社香港1月2日電（記者 束沐）香港亞太戰略安全研究所與中評智庫基金會在2024年12月3日舉辦“2025年兩岸關係展望”座談會，邀請香港兩岸智庫聯誼會成員，總結2024年的台海局勢，對2025年兩岸關係的風險與機遇提出觀察意見。論壇由香港亞太戰略安全研究所所長李風主持，中評智庫基金會董事長郭偉峰、中觀研究所所長劉瀾昌、《超訊》總編輯紀碩鳴、中美交流基金會政策顧問李劍諸、香江智匯副主席郭一鳴、中評智庫基金會秘書長羅祥喜、香港兩岸客家研究中心董事長林菁菁、《大公報》主筆朱穗怡、中評智庫基金會副秘書長束沐參加座談會並發言。



2024年的一年來，香港兩岸智庫聯誼會舉辦多場研討、交流、參訪活動，發揮了香港涉台智庫在兩岸關係中的獨特作用。2024年3月8日，“思想者論壇：兩岸關係的重大變化與趨勢評估”舉行，與會者結合全國兩會傳遞出來的涉台政策意涵，圍繞台灣大選結果對台海形勢影響等議題進行分析解讀，並對5·20後兩岸關係走向提出研判與建議；8月20日，中央台辦負責人與香港兩岸智庫聯誼會專家交流座談；9月27日，“思想者論壇：從香港看兩岸關係新變局”舉行，與會者從不角度深入談了對兩岸關係新變局以及香港角色的看法、觀察與思考；11月17至23日，香港兩岸智庫聯誼會赴福建省福州、廈門、漳州進行智庫交流，拜會福建涉台單位、高校和研究機構，與閩南師大共同舉辦“思想者論壇：兩岸融合發展實踐的閩港經驗”。



座談會全文如下：

