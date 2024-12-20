“一國兩制”新階段 習近平對澳門提四希望

12月20日上午，慶祝澳門回歸祖國25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話。 中評社澳門12月20日電（記者 郭至君 林艷）12月20日上午，慶祝澳門回歸祖國25週年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話。習近平說，當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，“一國兩制”實踐也進入了新階段。實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代“一國兩制”實踐的重要使命。新一屆澳門特別行政區政府要團結帶領社會各界，搶抓機遇、銳意改革、擔當作為，更好發揮“一國兩制”制度優勢，不斷開創“一國兩制”事業高質量發展新局面。



習近平也提出4點希望。第一，著力推動經濟適度多元發展。要結合自身優勢和資源禀賦，精準定位、聚焦重點，完善產業發展規劃，加大政策支持和資金投入力度，著力培育具有國際競爭力的新產業。推動實現橫琴粵澳深度合作區同澳門經濟高度協同、規則深度銜接，各類要素跨境流動高效便捷；瞄准重點領域，推動特色產業發展形成規模，打造一批標誌性、有帶動效應的工程和項目。需要注意的是，中央決定開發橫琴，目的就是促進澳門經濟適度多元發展、便利澳門居民生活就業。這個定位要把握好，不能發展一些與這個定位不一致的產業項目。要積極主動參與粵港澳大灣區建設，整合優質資源，深化協同發展。要統籌推進教育、科技、人才一體化發展，大力引進和培養各類人才，打造國際高端人才集聚高地。



第二，著力提升特別行政區治理效能。要把依法治理和擔當作為結合起來，適應經濟社會發展要求，完善各項體制機制和法律法規，深入推進公共行政改革，完善組織架構，革新管治理念，改進管治方式，強化宏觀統籌，建設高效、有為的服務型政府，激發社會蘊藏的巨大活力和發展潛力。優化公共政策咨詢機制，提升決策科學化、民主化、法治化水平。健全政府和立法會協同立法機制。嚴格公正執法，完善司法制度，提升司法效率，堅定維護法治。推進公務人員管理制度改革，加強管治隊伍建設，完善廉政監督體系。



第三，著力打造更高水平對外開放平台。要立足“一中心、一平台、一基地”定位，健全在國家對外開放中更好發揮作用的機制，主動對接國家重大戰略，不斷提升國際競爭力。要進一步加大雙向開放力度，促進同葡語國家全方位互利合作，積極投身高質量共建“一帶一路”，擴大國際“朋友圈”，打造國家高水平對外開放重要的橋頭堡。持續優化營商環境，完善民商事等法律制度，培育和激發市場活力，吸引更多國際資源。用好中西薈萃的文化優勢，促進國際人文交流，講好澳門故事、中國故事，打造中西文明交流互鑒的重要窗口。



第四，著力維護社會祥和穩定。當前澳門形勢總體穩定，但內外環境正在發生深刻變化。要居安思危、未雨綢繆，著力防範各種風險，堅定維護國家安全和澳門穩定。促進政府治理同社會調節、市民參與良性互動，引導和規範社團發展，築牢基層治理根基。始終堅持以人民為中心，解決好廣大居民最關心最迫切最現實的問題，創造更多更好的發展機會，營造更加公平的社會環境，不斷實現居民對美好生活的向往。