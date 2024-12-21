中評焦點：澳門回歸25周年 濠江歡歌向未來

《濠江歡歌向未來——慶祝澳門回歸祖國二十五周年文藝晚會》12月19日晚舉行。 中評社澳門12月21日電（記者 郭至君 林艷）“你可知Macau不是我真姓，我離開你太久了，母親……”耳熟能詳的代表歌曲響起，慶祝澳門回歸祖國25周年文藝晚會19日晚在澳門東亞運動會體育館舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平觀看了演出。



晚8時許，歡快的樂曲聲響起，習近平和夫人彭麗媛在澳門特別行政區行政長官賀一誠和夫人鄭素貞陪同下，步入晚會現場。全場觀眾起立鼓掌，熱烈歡迎。



小號悠揚，奏響《我和我的祖國》前奏，帷幕緩緩拉開，舞台上金蓮花絢麗綻放。在《七子之歌》的深情旋律中，盛記白粥傳承人梁慶裕、“80後”創客吳鴻祺、《七子之歌》新傳唱人龍紫嵐三位澳門市民代表講述各自與澳門共同成長的故事，抒發了同澳門共成長的獲得感、幸福感。



青春洋溢的歌舞《澳門你好》烘托出濃烈的節日色彩，器樂表演《鏡海新韻》旋律悠揚，以大寫意描繪粵港澳大灣區藍圖。“愛上橫琴，愛上它濃濃的人情味！”音樂短劇《“AI”上橫琴》裡，一個即將到橫琴創業生活的澳門三口之家，與人工智慧之間展開一場妙趣橫生的問答，以生動的情景演繹，介紹著橫琴便捷通關的智慧口岸、承載青春夢想的青年創業穀、便利且溫馨的生活區……粵歌《蓮·月明升海邊》融合傳統粵劇、歌舞，表達建設和諧幸福澳門的美好期盼，舞蹈《獅躍東方》和歌曲《傳源》彰顯文化傳承發展的自覺自信。情景講述《和祖國一起成長》生動呈現新時代澳門發展的激動人心時刻，合唱《我愛你中國》抒發澳門同胞對祖國母親的真摯熱愛。



晚會最後，習近平主席同全場觀眾一起高唱《歌唱祖國》，祝願偉大祖國繁榮富強，祝福澳門明天更加美好。習近平向全體演員和觀眾揮手致意，晚會氣氛被推向高潮，歌聲和掌聲匯成歡樂的海洋。



蔡奇、李鴻忠、何衛東、何立峰、王小洪、王東峰、夏寶龍等一同觀看演出。



全國政協副主席何厚鏵，香港特別行政區行政長官李家超，澳門特別行政區候任行政長官岑浩輝、前任行政長官崔世安，以及澳門各界代表和特邀嘉賓等觀看演出。

