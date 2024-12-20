大幅減息恐落空　美股債危危乎

投資者對美股出現信心潰散跡象，其中道指更連跌10個交易日，為50年來最長跌浪。（大公報） 中評社香港12月20日電／大公報報導，美國聯儲局政策重心將由支撐經濟轉向遏抑通脹，預期寬鬆貨幣政策有變，減息幅度不若市場預期，美元資產價格面臨巨大拋售壓力，道指已驚現50年來最長跌浪，長期債息亦逼近5厘，看來今次美國股債真的狼來了。



鮑威爾放鷹 金融資產遭拋售



由於美國高通脹重臨跡象明顯，消費物價指數連續兩個月升幅加快，上月按年升幅為2.7%，未來數月通脹重現“3”時代的機會很大，特朗普上台實施加征關稅政策，通脹勢必火上加油。因此，美國落實年內第3次減息、利率下調0.25厘之後，聯儲局委員普遍預期明年只減息2次，合共0.5厘，這與早前估計減息4次、合共1厘有明顯變化，釋放出聯儲減息步伐有變重要信號，將難以持續性減息。



雖然聯儲局昨日在議息會議上一如預期減息0.25厘，但並非所有委員都一致支持，來自克利夫蘭聯儲銀行總裁Beth Hammack投了反對票，可見通脹壓力升溫下，聯儲委員對持續減息出現意見分歧，這將促使明年放慢減息，甚至暫停減息。近年瘋漲的美股，特別是科技股，便是狂炒聯儲局大幅減息，現在減息力度不若預期，持有美國股債等金融資產的投資者，恐出現情緒性拋售。



道指十連跌 打擊市場信心



聯儲局貨幣政策重心由支撐經濟轉向遏抑通脹，對美國以至環球經濟與金融市場會造成負面影響，產生衝擊波不容低估，特別是特朗普2.0時代將至，貿易、財政政策存在很大風險，隨時拖累美國經濟下行、債務惡化，將無可避免觸發美股美債風暴。



正如本欄周三（18日）文章預警所言，美國通脹重燃，提防華爾街大冧市。事實上，當前美股異常凶險，投資信心有潰散跡象，聯儲局減息有變信號一出，美股三大指數在周三同步下跌2%至3%，其中道指連跌了10個交易日，為50年來最長跌浪，預示美股持續走資，風暴已經到來。



華府又陷停擺危機 資金急避險



儘管美國聯邦基金年內下調合共1厘至4.25厘，但利率仍然屬於十多年高位，令美國債務負擔十分沉重，一年債務利息支出萬億美元，由於特朗普推行減稅，財政赤字恐怕易加難減。在利率持續高企下，美國債務風險更加突出。



值得留意的是，特朗普反對國會短期財政支出法案，要求提高債務上限。目前美國政府現金料在兩天內耗盡，若然財政支出法案遲遲不通過，聯邦政府將會停擺，美國國債將雪上加霜，30年美國國債息上升至4.7厘，逼近5厘心理關口，國債價格跌勢未止，太平洋投資管理（PIMCO）已表明會減少美國長債的配置。



美國道指正遇上半世紀最長跌浪，折射美元資產沽壓頗大，當心飛出金融黑天鵝，不利環球投資市場表現。