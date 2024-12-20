習近平：澳門迎來發展最好時期

國家主席習近平表示，澳門回歸祖國25周年，各項事業取得長足進步，迎來了發展的最好時期。 中評社澳門12月20日電（記者 林艷 郭至君）國家主席習近平12月19日晚上出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴並發表重要講話。習近平表示，澳門回歸祖國25周年，各項事業取得長足進步，迎來了發展的最好時期。澳門完全有條件有能力飛得更高、走得更遠、實現更好發展。期間，習主席也對澳門提出三點期許：一是登高望遠；二是海納百川；三是銳意進取。



以下是國家主席習近平在澳門特別行政區政府歡迎晚宴上的致辭全文：



行政長官賀一誠先生，



候任行政長官岑浩輝先生，



女士們，先生們：



晚上好！時隔5年，再次來到澳門這塊美麗的土地，和大家共同慶祝澳門回歸祖國25周年，感到十分高興。首先，我代表中央政府和全國各族人民，向在座各位並通過你們，向全體澳門居民和關心支持澳門發展的國際友人致以誠摯問候和良好祝願！



過去5年，是澳門歷史上很不平凡的5年。面對世界百年變局加速演進和世紀疫情嚴峻考驗，賀一誠行政長官和第五屆特別行政區政府在中央政府和祖國內地大力支持下，團結帶領澳門社會各界，迎難而上、務實有為，推動經濟持續回升向好，各項事業全面進步，譜寫了具有澳門特色的“一國兩制”成功實踐的嶄新篇章。

