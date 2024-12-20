專家：美聯儲“放鷹”降息節奏趨謹慎

中評社香港12月20日電／美聯儲今日（12月19日）凌晨宣布，將聯邦基金利率目標區間下調25基點至“4.25%－4.5%”，這是9月以來美聯儲第三次降息，累計調降幅度已達100基點。美聯儲“點陣圖”預測中位值亦指向明年美國或僅降息兩次，每次各25基點，低於今年9月“點陣圖”預測的“明年四次降息”。分析稱，本次議息會議結果符合預期，但美聯儲政策表述卻釋放出“鷹派”態度。鑒於目前美國經濟及核心通脹指標表現均較強，明年美聯儲在降息問題上料保持“保守謹慎”態度，具體操作將依據經濟數據和預期靈活決策。

美聯儲最新議息會議聲明指出“經濟活動繼續以穩健的速度擴張”，失業率“仍然很低”，通脹“仍然有些高企”。聲明還預計，2025年底美國的通脹率為2.5%，而9月的預測為2.1%。美聯儲主席鮑威爾表示，一些美聯儲成員對特朗普新政府可能帶來的政策不確定性持謹慎態度。



大公網報導，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，近幾個月美國通脹回落表現符合預期，就業市場則出現走軟跡象，美聯儲適度削減限制性利率水平，旨在避免政策落後於經濟形勢的變化。目前美聯儲對通脹回落的信心開始轉弱，對明年利率調整也趨謹慎。他並指，從就業與通脹走勢看，美聯儲仍處在降息周期，但在美國經濟與政策形勢面臨不確定性的背景下，美聯儲將更多倚重數據變化謹慎決策，確保美國通脹路徑不偏離目標。



美國預防式降息態勢未改



廣開首席產業研究院資深研究員劉濤相信，由於當前及未來一段時間，美國並不存在顯著的外部衝擊或威脅，且中短期美國亦不可能面臨較嚴重的經濟衰退或“硬著陸”風險，因此美聯儲本輪總體上仍是“預防式降息”。他說，從歷史經驗看，美國預防式降息的次數、幅度均相對有限，通常累計降息75基點的情況居多。



在劉濤看來，美聯儲在降息問題上正面臨兩難。一方面，聯邦基金利率需向市場普遍認為相對合理的“3%－3.25%”中性利率水平靠攏。另一方面，美聯儲不得不高度警惕“通脹快速反彈”的風險，預計後續美聯儲的降息態度將更趨保守謹慎。



記者留意到，美聯儲最新“點陣圖”顯示，19位美聯儲官員中，大多數人建議“2025年累計降息50基點”，認為“應降息75基點、100基點和125基點”的美聯儲官員分別僅3人、1人和1人。“點陣圖”預測的中位值也指向2025年美國或僅降息兩次，每次各25基點，低於今年9月“點陣圖”預測的“明年四次降息”。

