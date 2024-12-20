美股巨震！道指創50年來最長連跌紀錄

中評社香港12月20日電／據央視財經報導，當地時間周三，美聯儲如期降息25個基點，但同時釋放了超出市場預期的“鷹派”信號，大幅下調明年降息次數預期，這顯著打壓了市場風險偏好，美國三大股指當天全線大跌。截至收盤，道指跌2.58%，標普500指數跌2.95%，納指跌3.56%。其中，道指今年以來第二次單日下跌點數超過1000點，並且是連續第十個交易日下跌，創1974年以來最長連跌紀錄。



從盤面來看，標普500指數十一大板塊全線下跌，美國當選總統特朗普勝選以來節節走高的周期股繼續遭到拋售，非必需消費品板塊周三大跌4.74%，房地產、金融等板塊也都顯著下跌。美國存儲芯片巨頭美光科技2025財年第一季度財報對下一季度的業績指引偏弱，公司股價周三盤後時段一度暴跌17%。



美聯儲預計明年將顯著放緩降息節奏



引發美國股市巨震的主要因素在於美聯儲周三公布的經濟前景展望與利率點陣圖。



文件顯示，美聯儲上調了今明兩年美國經濟增長預期，同時還預計今明兩年美國失業率將有所下降。通脹預期方面，無論是以個人消費支出價格指數衡量的通脹率，還是剔除食品和能源價格後的核心通脹率，美聯儲的最新預測數據均明顯高於其2%的通脹目標。外界普遍認為，美國經濟基本面良好，通脹預期上行，這削弱了美聯儲進一步降息的必要性。最新公布的利率點陣圖顯示，19名聯邦公開市場委員會成員中有10人認為，美聯儲明年可能僅降息兩次，低於今年9月時預計的四次降息。