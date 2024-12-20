山東淄川推動就業信息有效觸達

中評社北京12月20日電／“好嘞！您的需求我收到了，還有什麼問題您儘管說，我這就幫您看看有什麼匹配的崗位。”在山東省淄博市淄川區公共就業和人才服務中心的就業送崗直播間，一名主播與直播觀眾進行互動，並不時記錄下觀眾的崗位需求，以推薦適合的崗位。對於“老劉幫你找個活兒”團隊來說，這樣的直播已是日常工作。



“雖然團隊IP今年6月才正式發布，但‘直播送崗’我們已經堅持3年多了。”服務中心工作人員、“老劉”劉華江說，在“嘮嗑”的過程中幫助求職者解決就業問題，讓他們覺得與求職者的距離更近了。據統計，自2021年7月以來，團隊已累計開展線上直播1600餘場，累計達成就業意向超8萬人次。



在十幾公里以外的山東泰展機電科技股份有限公司，生產如火如荼。“產品出口需求非常大，我們為此追加了10餘個零工崗位以保證生產進度。”這家公司人事部門負責人告訴記者，除了傳統的線下招聘，公司還在當地線上平台發布崗位需求。



在“淄川就業”求職招聘小程序上，崗位信息發布、職業指導等功能一應俱全。淄川區公共就業和人才服務中心黨支部書記李貴友介紹，小程序已入駐企業超2600家，在招崗位需求達1700個，其中零工占比約25%。記者注意到，不少零工崗位的受關注度很高，有數百人次應聘。



“拿著手機投簡歷方便多了，省去很多麻煩。”商成昱目前是泰展科技的一名配件工人，入廠已有兩個月。他說：“做這份工作不用被日曬雨淋，每個月工資能達到四、五千元，通過試用期後工資還能更高。我很希望能繼續在這裡工作。”



在山東，不少老百姓都熱衷於趕大集。如今淄川的大集上不僅能買到瓜果蔬菜，還能找到工作。



正值年末，淄川區人社局以“政策、崗位趕大集”的形式在鎮街、村居開展促就業活動，把服務送到群眾身邊。李貴友說，線下招聘渠道不可或缺。大集貼近群眾、人流量大、流動性強，極大提升了政策宣傳和企業用工需求的傳播效果。

