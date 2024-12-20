山東－日本經貿合作交流會在東京舉行

中評社北京12月20日電／據新華社消息，山東－日本經貿合作交流會暨山東省政府駐日本經貿代表處設立20周年慶祝會17日在東京舉行，中日各界近百名嘉賓出席活動。



中國駐日本大使館公使羅曉梅致辭表示，山東是中國重要產業基地，與日本經貿關係密切。山東駐日經貿代表處成立20年來，在促進中日經貿往來、地方友好交流等方面發揮了重要作用，為促進兩國經濟、文化等各領域合作做出重要貢獻，希望今後發揮更大作用，推動山東與日本經貿合作走得更遠。



山東駐日經貿代表處首席代表沈瑜婷表示，日本是山東重要經貿合作夥伴，在代表處設立的20年間，山東對日本進出口額從2004年的107億元攀升至2023年的1874億元。山東現有日資企業1600餘家，住友商事、三菱集團、日立集團、RS科技等一批日本企業投資山東取得良好發展。希望未來雙方在貿易、投資、科技與人才等領域進一步深化合作。



日本能率協會會長中村正己說，2023年日本從中國進口農林水產品總額約1.6萬億日元，其中約四成來自山東。中村正己表示，每年的跨國公司領導人青島峰會都會吸引全球各地精英雲集，自己也會去參會，並獲得大量寶貴信息。希望今後與山東產業界共同努力，推動日中經貿關係順利發展。



當天會上，青島、煙台、威海、日照等山東各市圍繞自身經濟社會發展情況等，向中日嘉賓進行了推介。