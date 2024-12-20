習近平：“一國兩制”必須長期堅持

習近平表示，“一國兩制”蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。 中評社澳門12月20日電（記者 林艷 郭至君）慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮20日上午在澳門東亞運動會體育館隆重舉行，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話。習近平表示，澳門是鑲嵌在南海之濱的一顆璀璨明珠，是偉大祖國的一方寶地。澳門回歸祖國以來取得的輝煌成就向世人證明，“一國兩制”具有顯著制度優勢和強大生命力，必須長期堅持。“一國兩制”蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。



以下是習主席講話全文：



同胞們，朋友們：



今天，我們在這裡隆重集會，慶祝澳門回歸祖國25周年，舉行澳門特別行政區第六屆政府就職典禮。首先，我代表中央政府和全國各族人民，向全體澳門居民致以誠摯問候！向新就任的澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝先生和第六屆政府主要官員、行政會委員，表示熱烈祝賀！向長期關心支持“一國兩制”事業和澳門繁榮穩定發展的海內外同胞和國際友人，表示衷心感謝！



澳門是鑲嵌在南海之濱的一顆璀璨明珠，是偉大祖國的一方寶地。中國最早一批留學生從這裡走向世界，不少中華經典在這裡經翻譯傳到西方，西方近代科學、技術、文化不少經澳門傳入中國內地。在不同歷史時期，澳門都扮演著重要角色，作出了獨特貢獻。



同胞們、朋友們！



澳門回歸祖國25年來，在中央政府和祖國內地大力支持下，特別行政區政府團結帶領社會各界接續奮鬥，具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得巨大成功。澳門發生翻天覆地的變化，國際影響力大幅提升。



——“一國兩制”制度體系不斷完善，國家主權、安全、發展利益得到有效維護。澳門特別行政區系統建立維護國家安全的法律制度和執行機制，落實中央全面管治權，依法行使高度自治權，行政、立法、司法機關各司其職、各負其責，行政主導體制運行順暢，以憲法和基本法為基礎的特別行政區憲制秩序更加穩固。全面落實“愛國者治澳”原則，民主政制得到完善，澳門居民享有比歷史上任何時候都更為廣泛的權利和自由，“一國兩制”政治社會基礎更加堅實。

