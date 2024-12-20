眾議院未通過新支出法案　美政府面臨停擺

中評社北京12月20日電／美國國會眾議院19日未能通過一項新的支出法案。距離聯邦政府資金耗盡僅剩一天，政府停擺的風險進一步增加。



新華社報導，新支出法案由眾議院共和黨領導層起草，將按照現行水平為政府提供資金至3月14日，並根據當選總統特朗普的要求，將聯邦政府債務上限延長至2027年1月30日。



當天，眾議院的表決結果為174票支持、235票反對，法案遭到民主黨人和一些保守派共和黨人的反對。一些保守派共和黨人不願提高政府的借款限額。



9月下旬，美國會通過一項短期支出法案，將為聯邦政府提供資金的期限從9月30日延長至12月20日。如果兩黨不能及時推動新的支出法案在國會通過，那麼聯邦政府部分機構將陷入停擺。



眾議院17日發佈了一項短期支出法案，這一法案將按現行水平為政府提供資金至3月14日，為立法者提供更多時間就新的年度撥款法案進行談判。同時，該法案包括1000億美元救災資金，還將農業法案延期一年，並給農民提供100億美元援助。



儘管兩黨已初步達成協議，但特朗普18日突然宣佈“完全反對”擬議中的短期支出法案，讓眾議院共和黨領導層措手不及。眾議院議長邁克·約翰遜等人隨後尋求備用方案，將特朗普要求的提高債務上限條款加入，但新方案沒能在眾議院得到大多數議員支持。