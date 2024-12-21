中評花絮：升旗儀式 金蓮花映襯張張笑臉

來自澳門科技大學的大三學生陳於同第一次在澳門看升旗儀式（中評社 郭至君攝） 中評社澳門12月21日電（記者 郭至君 林艶）20日上午八點，澳門金蓮花廣場舉行慶祝澳門回歸祖國25周年升旗儀式，澳門第六任行政長官岑浩輝參加了升旗儀式，現場有各界人士約740人參加，廣場周邊還有一些市民和遊客早早就舉著手機等候，希望記錄下國旗和區旗冉冉升起的那一刻。



中評社記者早早到達現場看到，金蓮花廣場佈置煥然一新，慶祝氛圍濃厚。在升旗儀式結束後，參與儀式的不少嘉賓、在廣場四周等候的澳門居民和遊客紛紛進入金蓮花廣場，合影留念。中評社記者注意到，澳門特首岑浩輝在離開金蓮花廣場時，還向在遠處等候的居民、遊客揮手致意。



來自澳門科技大學的大三學生陳于同對中評社記者表示，她是食品營養科學專業的學生，是第一次在澳門看升旗儀式，非常激動、非常高興。“之前暑假的時候我在北京的天安門廣場看了一次升旗儀式，這是我第二次看升旗儀式，又趕上了澳門回歸祖國25週年的日子，非常高興。習近平主席說澳門是國家的掌上明珠。天佑中華，祝福澳門，相信澳門的明天會更好，也祝福祖國繁榮昌盛！”她說。



澳門江門同鄉會副會長李建生對記者說，他對澳門不斷的新的發展和欣欣向榮感到很自豪，很驕傲。他希望新一屆特區政府能夠為澳門居民謀福祉，帶領澳門居民走向更遠大前程，他也祝願澳門日後更加繁榮昌盛。



中評社記者還看到一位來觀看升旗儀式的三年級澳門小學生，他手持五星紅旗，笑得很開心地向記者們的鏡頭比了一個大大的“讚”，並祝福澳门生日快乐。現場還有來自黑龍江的團客，他們紛紛表示，能夠看到這場升旗儀式意義非凡。一些遊人還手持五星紅旗和澳門區旗在廣場合影留念，他們的笑容在金蓮花的映襯下更顯燦爛。

