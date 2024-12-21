中評現場：慶祝回歸25載 金蓮花廣場升旗

澳門特別行政區政府20日早晨在金蓮花廣場舉行升旗儀式，慶祝澳門回歸祖國25周年。（中評社 郭至君攝） 中評社澳門12月21日電（記者 郭至君 林艷）澳門特別行政區政府20日早晨在金蓮花廣場舉行升旗儀式，慶祝澳門回歸祖國25周年。澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝、中央政府駐澳門聯絡辦公室主任鄭新聰、外交部駐澳門特派員公署特派員劉顯法、中國人民解放軍駐澳門部隊司令員於長江，及特別行政區政府主要官員，與澳門各界人士一同觀禮。



升旗儀式開始前，澳門行政長官岑浩輝在保安司司長黃少澤陪同下檢閱儀仗隊及接受敬禮。



由澳門特別行政區治安警察局特警隊組成的護旗隊伍分別護送中華人民共和國國旗和澳門特別行政區區旗進入廣場。早上8點整，隨著澳門警察樂隊奏響《義勇軍進行曲》，國旗和區旗冉冉升起，迎風飄揚。全體觀禮人員面向旗幟行注目禮，高唱國歌。



其後，澳門警察樂隊、澳門保安部隊及部門儀仗隊邁著整齊的步伐經過廣場，向澳門新任行政長官岑浩輝以及各位嘉賓致敬並有序退場，整個升旗儀式大約持續10分鐘。中央人民政府駐澳機構負責人、澳門特區立法及司法機關負責人、行政會委員、立法議員、特區政府官員、澳區人大代表、政協委員及社會各界人士等約740人參加升旗儀式。

