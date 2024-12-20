首屆“滬台新青年·智匯工作坊”在上海召開（主辦方供圖） 中評社北京12月20日電／2024年12月14日，由上海海峽兩岸研究會主辦，上海政法學院政府管理學院和上海交通大學台灣研究中心聯合承辦的首屆“滬台新青年·智匯工作坊”在上海政法學院匯知樓召開。



工作坊由上海政法學院政府管理學院院長汪偉民教授主持，上海政法學院黨委副書記、副校長高志剛教授，以及上海海峽兩岸研究會會長顧祖華等分別為工作坊致開幕詞。上海政法學院港澳台辦主任歐陽美和教授，上海政法學院港澳台辦副主任張正怡教授出席了開幕式。



本屆工作坊以“新青年·新智慧·新融合”為主題，匯聚兩岸40餘位青年專家及行業翹楚，圍繞“兩岸青年心靈契合”“兩岸關係發展與前瞻”“兩岸科技進步與創新”“兩岸關係與國際大勢”等議題展開了深度研討。上海交通大學台灣研究中心執行主任盛九元教授為工作坊做了題為“兩岸關係發展中的青年使命”的主旨發言。



上海交通大學台灣研究中心陳超副教授主持了工作坊閉幕式，上海交通大學台灣研究中心創始主任林岡教授為工作坊做了總結發言，上海海峽兩岸研究會秘書長李秘做了閉幕致辭。



“滬台新青年·智匯工作坊”由海研青年聯盟發起，致力於打造“最廣泛、最多元、最跨界”的兩岸青年交流平台，創建上海對台工作的新品牌。