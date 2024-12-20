德國總理再次批評歐盟對華電動汽車加徵關稅

中評社北京12月20日電／德國總理朔爾茨19日在歐盟峰會期間批評歐盟對從中國進口的電動汽車加徵關稅，再次呼籲通過談判盡快解決問題。



新華社報導，朔爾茨表示，現在必須迅速與中國就關稅問題達成協議，採取對立立場毫無意義。他還提議建立歐盟範圍內的電動汽車推廣計劃，以提高歐洲電動汽車生產和銷售水平。



朔爾茨還呼籲歐盟委員會對未能實現二氧化碳排放目標的汽車製造商採取更寬鬆立場。他說，在全球汽車行業困境下，歐盟因相關汽車製造商無法達到限排目標而對其實施高額罰款沒有意義。



根據歐盟現行法律，從2025年開始，在更嚴格的二氧化碳排放限制下，未達標車企可能面臨鉅額罰款。



近日，意大利、波蘭、奧地利、保加利亞、捷克、羅馬尼亞和斯洛伐克等國聯合致函歐盟委員會，對已處困境的汽車行業因罰款而雪上加霜的前景表達擔憂。



分析人士認為，歐盟執意對從中國進口的電動汽車加徵關稅，造成歐洲消費者難以平價買到優質電動汽車，客觀上加劇了歐盟國家車企電動化轉型難度，也令歐盟的綠色轉型之路愈加坎坷。



朔爾茨于今年10月16日在德國聯邦議會批評歐盟擬對華電動汽車加徵關稅的舉措。他強調，歐盟十幾個成員國和許多德國汽車製造商高管都反對對華電動汽車加徵關稅。他呼籲歐盟和中國盡快形成相關解決方案。