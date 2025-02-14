陳倩羚：從南沙經驗看兩岸青年交流優化思路

中評社研究部副主任、中評智庫基金會副研究員陳倩羚（中評社 袁曉麥攝） 中評社香港2月14日電（中評社報導組）由中國評論通訊社、中評智庫基金會聯合華南農業大學粵港澳台青年研究中心共同主辦的第十六屆中評智庫青年論壇日前在廣州舉行，主題為“兩岸青年交融的灣區角色”。中評社研究部副主任、中評智庫基金會副研究員陳倩羚發表了“從南沙經驗看兩岸青年交流的優化思路”的觀點：



今天，我們大家共聚一堂，來探討灣區在兩岸青年交融中的角色。在此，我想聚焦粵港澳青年交融對兩岸青年交融的經驗與啟示，首先著眼南沙案例，總結其近年來鼓勵、支持港澳青年創業就業的創新舉措、及其在港澳青年間取得的正面反饋與積極影響；然後，借鑒南沙的實踐經驗，並結合目前台灣青年融入祖國大陸所面臨的主要困境，提煉出可以為深化兩岸青年交融所用的政策優化思路。



自五年前《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式發布以來，灣區的“一體化”建設持續如火如荼推進，三地人員尤其是青年之間的交流往來日趨緊密，灣區已愈益成為港澳青年尋夢之地的代名詞，而其中以廣州的南沙自貿區最具代表性。目前，南沙已建成以創享灣為龍頭的13個港澳青年創新創業基地，著力打造為港澳青年灣區創新創業的首選地和全面融入國家發展大局的中轉站。



依託我們中評智庫的大數據中心平台，透過分析梳理有關港澳青年前往南沙求學、工作、生活的社交媒體數據，發現近年來粵港澳大灣區除了從物理層面拉近港澳青年與內地之間的距離外，在心靈層面也不斷提升著港澳青年對祖國的認同感、歸屬感，讓他們與祖國的發展與命運更加同頻共振。2019年的修例風波，雖一度導致部分香港青年對內地產生隔閡，但隨著越來越多港青親身深入接觸灣區，尤其是像南沙這樣三地融合發展的前沿示範區，香港青年對祖國的整體觀感正日益得到改善。可見，南沙之於港澳青年的意義，絕不僅限於一塊助其逐夢圓夢、實現人生價值的樂土，同時也肩負著促進港澳青年融入國家發展大局、樹立正確國家觀與民族觀的重要使命。

