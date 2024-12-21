林志軍答中評：習主席對澳指導有長期適用性

澳門科技大學副校長兼商學院院長林志軍（中評社資料圖） 中評社香港12月21日電（記者 段曉魯）國家主席習近平於12月18日下午抵達澳門，一連三日出席慶祝澳門回歸祖國25周年慶典的一系列活動，視察澳門特別行政區，並發表重要講話。澳門科技大學副校長兼商學院院長林志軍接受中評社訪問，他表示，習主席這次提出澳門未來發展的“三點期許“和”四個希望“，與五年前的講話觀點保持了連續性，他的指導要求是前後一致的，具有長期適用性。



林志軍表示，習主席表達對澳門特區的關心和對全體居民的關愛，充分肯定澳門在回歸25年來取得的快速進步和發展，讚揚具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得舉世公認的成功，特別是澳門已經牢固樹立基於憲法和基本法的憲制秩序，經濟快速發展，民生持續改善，社會和諧穩定。因此澳門目前是具備厚積薄發條件，能夠展現勃勃生機，未來可期。



林志軍亦表示，習主席這次視察澳門期間，不僅高度肯定回歸25年來澳門特區建設所取得重要成就，而且也高度概括了澳門特色的“一國兩制”成功實踐的最重要經驗，即得益於三大方面：第一是全面準確貫徹“一國兩制”方針，牢牢樹立國家安全和憲制秩序；第二是來自於中央政府和祖國內地大力支持，促進和推動澳門產業轉型，加快經濟適度多元發展速度；第三，得益於國際社會積極參與，發揮好澳門聯通內地和海外的平台作用，也是在特區政府團結社會各界拼出來、幹出來的。此外，澳門長期以來堅持愛國愛澳傳統教育、正確領會和執行“一國兩制“精髓，集中精力發展經濟、大幅度提升民生福祉、增加澳門居民的獲得感和幸福感，促進中西文明互融互鑒，和諧包容、引導社團文化、維護社會繁榮穩定，重視青年人培養和使用等，也都發揮了重要的作用。

