慶祝澳門回歸25週年大會暨就職典禮舉行

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話 中評社澳門12月21日電（記者 林艷 郭至君）慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮20日上午在澳門東亞運動會體育館隆重舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席並發表重要講話。他指出，澳門回歸祖國25年來，具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得巨大成功，澳門發生翻天覆地的變化，國際影響力大幅提升。他希望，新一屆澳門特別行政區政府團結帶領社會各界，搶抓機遇、銳意改革、擔當作為，更好發揮“一國兩制”制度優勢，不斷開創“一國兩制”事業高質量發展新局面。



會場內，氣氛莊重熱烈。主席台上，中華人民共和國國旗、國徽和澳門特別行政區區旗格外醒目。當習近平和夫人彭麗媛在澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝和夫人黃可萍陪同下步入會場時，全場起立，熱烈鼓掌。



上午10時，慶祝大會暨就職典禮開始。全體起立，奏唱中華人民共和國國歌。



習近平走上主席台監誓。岑浩輝首先宣誓就職，他面對中華人民共和國國旗、國徽和澳門特別行政區區旗，舉起右手，依照澳門特別行政區基本法的規定莊嚴宣誓。宣誓完畢，習近平同岑浩輝緊緊握手。



接著，習近平監誓，澳門特別行政區第六屆政府主要官員在岑浩輝帶領下宣誓就職。宣誓完畢，習近平同他們一一握手致意。



之後，岑浩輝監誓，澳門特別行政區行政會委員宣誓就職。



在熱烈的掌聲中，習近平發表了重要講話。他首先代表中央政府和全國各族人民，向全體澳門居民致以誠摯問候；向新就任的澳門特別行政區第六任行政長官岑浩輝先生和第六屆政府主要官員、行政會委員，表示熱烈祝賀；向長期關心支持“一國兩制”事業和澳門繁榮穩定發展的海內外同胞和國際友人，表示衷心感謝。

