駱偉建語中評：習主席在澳講話釋放重要信號

澳門學者同盟會長、前澳大法學院憲法與基本法研究中心主任駱偉建（中評社資料圖 盧哲攝） 中評社香港12月21日電（記者 盧哲）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日至20日視察澳門，並出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮。澳門學者同盟會長、前澳門大學法學院憲法與基本法研究中心主任駱偉建20日接受中評社記者專訪時解讀了習主席在澳期間講話的深意與對澳門的期望。



習主席訪澳期間，多次發表重要講話。駱偉建表示，習主席乘專機抵達澳門時、在出席澳門特別行政區政府歡迎晚宴時、以及在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上發表的重要講話，都釋放了兩個重要信號。



第一個信號是，對澳門過去25年來“一國兩制”的實踐作了充分的肯定。駱偉建說，習主席用了“具有澳門特色的‘一國兩制’”這樣的表述，這是非常重要的，這是我們今後“一國兩制”實踐的基礎。而總結出來的四條成功經驗，今後仍然要堅持。



在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上，習主席談到的，香港、澳門回歸以來的實踐經驗告訴我們，保持香港、澳門長期繁榮穩定，繼續推進“一國兩制”實踐行穩致遠，需要把握好4條：一要堅守“一國”之本、善用“兩制”之利。二要維護高水平安全、推動高質量發展。三要發揮獨特優勢、強化內聯外通。四要弘揚核心價值、促進包容和諧。駱偉建認為，這是指出澳門能夠正確處理好“一國”是根本、同時發揮“兩制”的優勢，澳門始終能夠抓住經濟發展、改善民生的中心工作，也提到澳門在參與世界與國家改革開放的進程中可以在世界發揮獨特的作用，以及澳門的愛國主義核心價值觀在“一國兩制”的重要性。“這些都是經驗的總結，澳門的這些得到了充分肯定的經驗，一定要發揚光大”。

