中評現場：澳門慶祝酒會 四任特首同台舉杯

澳門特別行政區行政長官岑浩輝致辭（中評社 林艷攝） 中評社澳門12月21日電（記者 林艷 郭至君）澳門特區政府20日下午5時半在中葡綜合體舉辦慶祝中華人民共和國澳門特別行政區成立25周年招待酒會，現場嘉賓雲集，四任特首同台舉杯慶祝，氣氛十分熱烈。澳門特別行政區行政長官岑浩輝致辭表示，從今日起，第六屆政府依法履職施政，全面貫徹落實習主席提出的四點希望：一是樹立全局觀念，二是強化實幹擔當，三是加強團結協作，四是保持清正廉明。



今天對於澳門而言是一個重大的喜慶日子，繼上午隆重舉行慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮後，傍晚澳門特區政府還專門舉辦了成立25週年的招待酒會，澳門各界人士代表約1400人齊聚一堂共同慶祝這一重要日子。不到5點，中葡綜合體大廳已十分熱鬧，參加酒會的嘉賓們紛紛合影留念。



中評社現場看到，全國政協副主席何厚鏵、澳門特別行政區前任行政長官賀一誠，及多名澳門特區政府官員和駐澳機構代表出席。其中，澳門特區政府成立25年來的四位特首何厚鏵、崔世安、賀一誠、岑浩輝同台亮相，共同舉杯慶祝。



澳門特別行政區行政長官岑浩輝致辭表示，習主席的系列重要講話為澳門“一國兩制”實踐提出了新的要求，作出了新的部署。特區第六屆政府將帶領社會各界認真學習和貫徹落實習主席的系列重要講話精神，戮力同心，銳意進取，把習主席的親切關懷和殷殷囑托轉化為開創具有澳門特色的“一國兩制”實踐新局面的強大動力，決不辜負習主席和中央政府的信任和重託！



岑浩輝指出，從今日起，第六屆政府依法履職施政。我和新一屆管治團隊衷心感謝習主席和中央政府的充分信任，我們一定會牢記誓言，履職盡責，不辱使命，全面貫徹落實習主席提出的四點希望：一是樹立全局觀念，善於從國家根本利益和澳門整體利益出發，站在全局高度考慮問題，堅定維護國家主權、安全、發展利益。二是強化實幹擔當，大力推動經濟適度多元發展，營造更為優良的營商環境，保持澳門安定祥和局面。三是加強團結協作，在行政長官帶領下，加強跨領域跨部門協調合作，切實提高行政效率。四是保持清正廉明，把澳門居民的柴米油鹽時刻放在心上，慎用手中的權力，真正做造福人民的清官、廉官、好官。

