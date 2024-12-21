中評現場：澳門新任官員談習近平的四點要求

保安司司長黃少澤表示，習主席對第五任政府維護國家安全的工作予以了肯定，令我們深受鼓舞。我們會在此基礎上，按照主席的要求，繼續做好維護國家安全的執法工作以及其他工作。（中評社 林艷攝） 中評社澳門12月21日電（記者 林艷 郭至君）國家主席習近平12月20日在慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮上，對新一屆政府提出四點希望。澳門特別行政區行政長官岑浩輝及澳門特別行政區第六屆政府主要官員積極就如何貫徹落實這四點希望予以回應。



習近平主席昨天上午對澳門特區新一屆政府提出了“四點希望”：一是著力推動經濟適度多元發展；二是著力提升特別行政區治理效能；三是著力打造更高水平對外開放平台；四是著力維護社會祥和穩定。



當天下午，在慶祝中華人民共和國澳門特別行政區成立25周年招待酒會上，岑浩輝致辭表示，從今日起，第六屆政府依法履職施政。我和新一屆管治團隊衷心感謝習主席和中央政府的充分信任，我們一定會牢記誓言，履職盡責，不辱使命，全面貫徹落實習主席提出的四點希望：一是樹立全局觀念，善於從國家根本利益和澳門整體利益出發，站在全局高度考慮問題，堅定維護國家主權、安全、發展利益。二是強化實幹擔當，大力推動經濟適度多元發展，營造更為優良的營商環境，保持澳門安定祥和局面。三是加強團結協作，在行政長官帶領下，加強跨領域跨部門協調合作，切實提高行政效率。四是保持清正廉明，把澳門居民的柴米油鹽時刻放在心上，慎用手中的權力，真正做造福人民的清官、廉官、好官。



招待酒會結束後，澳門特別行政區第六屆政府多位主要官員在見記者時也就此積極作出回應。



行政法務司司長張永春表示，習主席的重要講話為澳門未來的發展指明了方向，提供了根本遵循。行政法務範疇將在行政長官的領導下，認真學習並全力落實習主席的重要講話精神，我們將以更大的決心和勇氣推動公共行政改革，革新管治理念，完善組織架構，改進管治方式，強化宏觀統籌，建設高效有為的服務型政府，不斷提升特區政府的治理效能。我們將因應特區在維護國家安全方面的新形勢和新要求，繼續對維護國家安全的相關法律制度進行完善。我們將大力強化立法統籌，加強政府內部以及與立法會的協調，不斷完善特區的法律體系，為經濟適度多元提供保障。

