余渭恆答中評：習主席講話彰顯對澳堅定支持

澳門區域經濟研究會理事長余渭恆（受訪者供圖） 中評社香港12月24日電（記者 段曉魯）國家主席習近平於12月18日下午抵達澳門，一連三日出席慶祝澳門回歸祖國25周年慶典的一系列活動，視察澳門特別行政區，並發表重要講話。澳門區域經濟研究會理事長余渭恆接受中評社採訪，他表示，習主席在澳門的系列講話傳遞了多個重要信息，彰顯了中央對澳門的長遠規劃和堅定支持。



余渭恆表示，習主席多次強調，澳門回歸以來取得了顯著進步和成就，這充分證明了“一國兩制”方針的正確性和強大生命力。他高度讚揚了澳門同胞在“一國兩制”實踐中的不懈努力，以及特別行政區政府依法施政、推動經濟社會發展的顯著成績，這些都有目共睹。其次，習主席對澳門經濟社會發展實現的歷史性躍升給予了肯定，並鼓勵澳門繼續發揮自身優勢，主動融入國家發展大局。他提倡澳門積極參與高質量共建“一帶一路”和粵港澳大灣區建設，同時扎實推進橫琴粵澳深度合作區的建設，為澳門的發展空間帶來了極大的拓展。再次，習主席在講話中多次提到維護澳門的社會和諧穩定，強調要加強社會治理創新，提高社會治理能力現代化水平。以建設高效、有為的服務型政府，激發社會的巨大活力和發展潛力。最後，習主席強調，只要全面準確、堅定不移地貫徹“一國兩制”方針，有特區政府和社會各界的共同努力，以及偉大祖國作為堅強後盾，澳門就一定能夠打開發展的新天地，不斷創造新的輝煌。澳門也必定能為以中國式現代化全面推進強國建設、實現民族復興偉業作出更大的貢獻。



余渭恆說，自己作為澳門土生土長的青年，深切感受到具有澳門特色的“一國兩制”實踐在澳門取得的具大成功。“一國兩制”賦予澳門在國家的引領及支持下極具保障而安全生活環境，讓各行各業、社會各界無後顧之憂地為澳門的經濟適度多元發展及融入國家發展大局貢獻力量。同時，澳門在過去25年的社經發展有賴於”一國兩制”的制度優勢、具前瞻性的產業架構升級的指導方向，加上國家各項惠澳政策的支持，得以成就現時法治穩定、經濟發展水平靠前的社會現狀，相信在國家一直以來的領導及支持下，澳門的可持續發展未來可期。

