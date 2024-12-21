方木歡答中評：三大信號引領一國兩制新實踐

中山大學粵港澳發展研究院副教授方木歡（受訪者供圖） 中評社香港12月21日電（記者 袁曉麥）12月18日至20日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平蒞臨澳門，出席慶祝澳門回歸祖國二十五周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮。在此期間，習近平主席發表了一系列重要講話。中山大學粵港澳發展研究院副教授方木歡接受中評社專訪，深入解讀了習近平主席講話中的重要信號及其對澳門未來發展的深遠影響。



習近平主席澳門講話傳遞三大信號



方木歡表示，習近平主席在澳門的系列講話釋放三個重要信號。



第一，充分肯定了回歸25年來“一國兩制”偉大構想在澳門成功實踐的巨大成就，並就未來“一國兩制”實踐提供了指引和方向，即繼續全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，確保不會變、不動搖，確保不走樣、不變形。



第二，再次強調開發橫琴的初心使命，消除了社會上一些不必要的疑慮，預示著要進一步堅定不移地深推澳門經濟適度多元發展，尤其著力通過推動實現澳門經濟發展要與橫琴粵澳深度合作區、粵港澳大灣區建設協同發展。



第三，著力提升澳門特區在國家對外開放戰略中的地位與作用，更加重視通過利用“一中心、一平台、一基地”的獨特優勢以及中西薈萃的文化優勢，把澳門打造成為國家高水平對外開放重要的橋頭堡以及中西文明交流互鑒的重要窗口。



澳門“一國兩制”實踐成功的關鍵因素



對於澳門“一國兩制”實踐取得的顯著成就，方木歡認為，這主要得益於中央政府和祖國內地的大力支持，以及澳門特區政府和社會各界25年來的不斷奮鬥和共同努力，從而使澳門“一國兩制”事業獲得全面進步，取得了系列的新成效、新發展、新變化。他指出，具體來看，關鍵因素是始終全面準確貫徹“一國兩制”“澳人治澳”、高度自治方針；始終以維護國家主權、安全和發展利益為最高原則；確保“愛國者治澳”核心價值及力量隊伍占居主導性地位；堅持實施提升居民幸福感、獲得感、安全感的民生保障體系；不斷推動經濟適度多元發展；積極主動融入國家發展大局，都起到了重要作用。

