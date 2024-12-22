龐川答中評：習主席講話讓澳門各界倍感鼓舞

澳門科技大學副校長龐川（中評社資料圖 盧哲攝） 中評社香港12月22日電（記者 盧哲）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日至20日視察澳門，並出席慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮。澳門科技大學副校長龐川20日接受中評社記者訪問時表示，在澳門喜迎回歸祖國二十五周年的重要時刻，習主席親蒞澳門，開展為期三日的視察活動，並出席慶祝澳門回歸祖國二十五周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮。習主席在多個場合發表了重要講話，並以“澳門是祖國掌上明珠”高度讚揚澳門回歸二十五年來取得的輝煌成就，深入總結澳門“一國兩制”成功實踐的寶貴經驗。這是對澳門長期準確把握和貫徹落實“一國兩制”方針的最大肯定，讓澳門社會各界倍感鼓舞，備受激勵。



龐川說，在新一屆特區政府就職典禮上，習主席強調，當前和今後一個時期是以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業的關鍵時期，“一國兩制”實踐也進入了新階段。實現香港、澳門更好發展，為強國建設、民族復興作出更大貢獻，是新時代“一國兩制”實踐的重要使命。習主席提出的“四點希望”、“四個著力”（第一，著力推動經濟適度多元發展。第二，著力提升特別行政區治理效能。第三，著力打造更高水平對外開放平台。第四，著力維護社會祥和穩定）為澳門的未來發展描繪了宏偉藍圖，為澳門繼續深化“一國兩制”偉大實踐指明了前進方向，為澳門加快實現經濟多元化、提升發展質效、確保可持續發展注入了強大的動力，意義深遠，催人奮進。



作為高校教育者，龐川認為，習主席鼓勵澳門加強教育科研和人才體制體系建設，努力打造國際高端人才集聚的高地，“這正是澳門高校發揮自身所長的歷史機遇”，龐川說，澳門經濟多元發展需要人才，澳門融入國家發展、服務國家大局也需要人才，澳門高等院校要專注於培養澳門經濟發展需要的人才，為社會經濟全面進步提供源源不斷的智能動力。

