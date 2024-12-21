岑浩輝：第六屆政府將銳意進取 開創新局面

澳門特別行政區行政長官岑浩輝發表致辭（中評社 林艷攝） 中評社澳門12月21日電（記者 林艷 郭至君）澳門特區政府20日下午5時半在中葡綜合體舉辦慶祝中華人民共和國澳門特別行政區成立25周年招待酒會，澳門特別行政區行政長官岑浩輝發表致辭表示，習主席的系列重要講話為澳門“一國兩制”實踐提出了新的要求，作出了新的部署。特區第六屆政府將帶領社會各界認真學習和貫徹落實習主席的系列重要講話精神，戮力同心，銳意進取，把習主席的親切關懷和殷殷囑托轉化為開創具有澳門特色的“一國兩制”實踐新局面的強大動力，決不辜負習主席和中央政府的信任和重託！



岑浩輝表示，在澳門回歸祖國25周年之際，習近平主席親臨澳門，出席“慶祝澳門回歸祖國25周年大會暨澳門特別行政區第六屆政府就職典禮”，並視察澳門特區，發表系列重要講話。習主席指出，澳門是祖國的掌上明珠，是祖國的一方寶地。25年來，具有澳門特色的“一國兩制”實踐取得了舉世公認的成功，展現出勃勃生機和獨特魅力。



習主席強調，“一國兩制”具有顯著制度優勢和強大生命力，是保持香港、澳門長期繁榮穩定的好制度，是服務強國建設、民族復興偉業的好制度，是實現不同社會制度和平共處、合作共贏的好制度，必須長期堅持。“一國兩制”蘊含的和平、包容、開放、共享的價值理念，是中國的，也是世界的，值得共同守護。習主席對繼續推進“一國兩制”實踐行穩致遠提出了“四點經驗”：一要堅守“一國”之本、善用“兩制”之利；二要維護高水平安全、推動高質量發展；三要發揮獨特優勢、強化內聯外通；四要弘揚核心價值、促進包容和諧。



習主席對澳門提出了“三點期許”：一是登高望遠。進一步找準自身定位，科學謀劃澳門未來發展，更加積極主動對接粵港澳大灣區建設等國家發展戰略，在國際舞台上展現更大作為。二是海納百川。要在愛國愛澳旗幟下更加開放包容、團結聚力，廣納天下英才，共建美好澳門。三是銳意進取。要展現更大魄力，勇於變革、敢於創新，更好發揮“一國兩制”制度優勢，開創澳門發展新局面。



習主席對新一屆政府提出了“四點希望”：一是著力推動經濟適度多元發展；二是著力提升特別行政區治理效能；三是著力打造更高水平對外開放平台；四是著力維護社會祥和穩定。

