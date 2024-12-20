王毅同塞爾維亞外長久里奇舉行會談

中評社北京12月20日電／12月20日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在天津同塞爾維亞外長久里奇舉行會談。



新華社報導，王毅請久里奇轉達習近平主席對武契奇總統的親切問候。王毅說，今年是中塞關係的大年。習近平主席5月對塞爾維亞成功進行國事訪問，兩國元首決定構建新時代中塞命運共同體，開啟雙邊關係新篇章。中塞傳統友誼在共同反對強權和霸凌中形成，在捍衞獨立和主權的鬥爭中淬煉，在互利合作和共同發展中培育，經受了國際風雲變化考驗，必將歷久彌堅，兩國也因此成為名副其實的鐵桿朋友。中塞關係走在時代前列，順應歷史正確方向，我們願同塞方一道，不斷開創兩國關係的新前景。



王毅說，中國經濟保持高質量發展，在主要經濟體中繼續獨佔鰲頭。中國正不斷完善高水平對外開放體制，不僅為中國發展提供動力，也將為包括塞爾維亞在內的世界各國提供新的合作機遇。歡迎塞爾維亞搭乘中國發展快車，攜手實現各自的現代化。中方將繼續堅定支持塞方維護國家主權、獨立和領土完整，支持塞爾維亞發展壯大。我們讚賞塞方積極響應和參與習近平主席提出的“三大全球倡議”，共同維護國際公平正義。



久里奇轉達武契奇總統對習近平主席的誠摯問候，祝賀中華人民共和國成立75周年。久里奇表示，在中國共產黨領導下，中國完成脫貧攻堅，取得令人欽佩的偉大發展成就。中國共產黨二十屆三中全會勝利召開，制定300多項改革措施，為未來發展奠定堅實基礎。習近平主席是塞爾維亞人民衷心愛戴的朋友，對塞爾維亞進行的歷史性訪問將雙邊關係提升到新高度。對華關係是塞爾維亞的外交支柱，深化對華合作已成為塞爾維亞跨黨派和全社會共識。塞方將繼續堅定奉行一個中國政策，堅定支持中方維護國家主權和領土完整。期待同中方一道，落實好兩國元首重要共識，保持高層交往，密切經濟合作，加強互聯互通，推動雙邊關係取得更大發展。中國在國際事務中發揮著平衡和建設性作用。塞方支持中方提出的所有重大倡議，支持推進中國同中東歐國家合作，期待同中方密切溝通協調，共同應對全球挑戰。



雙方就烏克蘭危機、中東局勢等交換了意見。