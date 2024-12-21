王力宏獻唱兩岸青年冰雪節　觀眾高喊安可

王力宏（中評社 海涵攝） 中評社哈爾濱12月21日電（記者 海涵）海峽兩岸青年冰雪節啟動儀式12月19日晚在黑龍江省哈爾濱市舉行，儀式後舉辦了兩岸青年短視頻大賽優秀作品展播暨頒獎活動。台灣歌手王力宏壓軸獻唱可謂是本場活動的“大彩蛋”，將現場火熱氣氛推至頂峰。



“接下來有請來自寶島台灣的青年歌手王力宏”，主持人話音剛落，現場便響起陣陣尖叫與歡呼。王力宏小跑到舞台中央，熱情同觀眾打招呼“大家好，各位親愛的朋友們，優秀的青年學子們，這是‘我們的歌’！”



在歡快的氛圍中，王力宏演唱了經典曲目《我們的歌》，還數度在副歌部分邀請觀眾一起唱。一曲唱罷，台下觀眾高喊“安可”，王力宏積極回應觀眾呼聲，又帶來一首中國風歌曲《天地龍鱗》。



記者看到，在王力宏演唱過程中，台下不少觀眾情不自禁跟唱，還有觀眾跟隨旋律揮手搖擺，亦有許多觀眾拿起手機錄影，宛如置身音樂節現場。



演唱結束後，王力宏說，“今天真的非常榮幸可以被稱為青年歌手，而且可以看到這麼多新朋友、老朋友們齊聚一堂，相見歡！”



以“燃情冰雪 •攜手同行”為主題的海峽兩岸青年冰雪節啟動儀式19日晚在黑龍江省哈爾濱市舉行，儀式後舉辦了兩岸青年短視頻大賽優秀作品展播暨頒獎活動。兩岸有關方面嘉賓、青年共約1300人參加活動。中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤，黑龍江省委書記許勤、省長梁惠玲，中國國民黨前主席馬英九及兩岸青年代表共同點亮啟動儀式燈柱。