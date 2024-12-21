民政署打擊無牌賓館保障旅客

圖：民政總署牌照處執法人員在一間懷疑無牌賓館搜集證據。（圖：大公報） 中評社北京12月21日電／據大公報消息，因應節慶假期旅遊旺季，民政事務總署轄下牌照事務處一連三日（12月17日至19日）展開代號名為“閃焰”的執法行動，在油尖旺區突擊巡查懷疑無牌經營的酒店和賓館，以保障入住旅客及公眾安全。行動中突擊巡查了16個處所，發現有8個處所涉嫌無牌經營酒店或賓館，及一間涉嫌違反發牌條件的持牌會址。如在完成調查後有足夠證據，牌照處會作出檢控。



民政事務總署表示，無牌經營酒店或賓館屬刑事罪行，根據《旅館業條例》，一經定罪會留有案底，最高刑罰為監禁3年及罰款50萬元，就罪行持續期間的每一日亦可被另處罰款2萬元。針對涉及重犯罪行的無牌經營酒店或賓館，法庭亦可就有關處所發出為期6個月的封閉令。



除了旅遊旺季的特別行動外，牌照處亦加強打擊經網上平台出租的無牌賓館。牌照處已成立專責小隊，加強情報收集工作，瀏覽互聯網網頁、流動應用程式、社交媒體、討論區等，搜尋懷疑無牌賓館的資訊和情報。當發現透過網上平台出租的無牌賓館，牌照處的執法人員便會跟進調查。



牌照處亦會於境外主要互聯網搜尋器作出宣傳，讓旅客在計劃來港旅遊時，更容易接觸到牌照處的資訊。旅客或市民可透過牌照處網頁的搜索功能，分辨相關酒店或賓館是否持牌處所。