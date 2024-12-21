﻿加拿大總理擬大幅改組內閣

圖：加拿大總理特魯多面臨巨大下台壓力。（圖源：法新社） 中評社北京12月21日電／據大公報報導，綜合法新社、加拿大廣播公司（CBC）報導：消息人士透露，面臨下台壓力的加拿大總理特魯多最快將於當地時間20日宣布大幅度改組內閣，涉及至少10人。同時，消息人士指改組內閣只為確保政府完整和正常運作，並稱特魯多目前仍未決定去留。



加拿大副總理兼財政部長弗裡蘭16日突然辭職，原因是她與特魯多在如何應對美國候任總統特朗普的關稅威脅上出現分歧，引發政壇地震，讓特魯多再次面臨下台壓力。消息人士稱，特魯多20日宣布新內閣部長名單，預計會任命十多名新人加入。



加拿大聯邦政府目前共有35個內閣部長，當中多人要身兼兩個職位或三個職位。今夏以來，已先後有9名內閣部長辭職或宣布明年大選不尋求連任，相當於四分之一的人流失。消息人士稱，特魯多新內閣大名單中將不會包括那些明確表示不會在明年大選中尋求連任的閣僚，同時減輕身兼多職的內閣成員的工作。



加拿大將於明年10月25日舉行大選，特魯多的去留，或將成為未來一段時間的焦點。特魯多在最新民調中，支持率已落後保守黨黨魁波利耶夫20個百分點。自今年9月以來，在野黨三次在議會發起針對特魯多的不信任動議。就連執政自由黨內部，也有40到50名黨團成員，包括五名部長在內，認為特魯多應該下台。在周一晚自由黨緊急會議上，特魯多承諾會進行反思。據稱，特魯多正在考慮留任還是辭職，更取消了年終的媒體採訪。