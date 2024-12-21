﻿以軍首次空襲也門首都　癱瘓港口設施

圖：以色列19日空襲也門首都薩那一座發電站。（圖源：路透社） 中評社北京12月21日電／據大公報報導，綜合美聯社、《紐約時報》報導：以色列19日凌晨對也門首都薩那以及胡塞武裝控制的荷台達省發動多次空襲，造成至少9人死亡，3人受傷。此次襲擊數小時前，胡塞武裝向以色列發射一枚高超音速導彈，被以軍攔截。以色列總理內塔尼亞胡威脅會再進行報復。



據悉，以軍其中一次空襲針對的是荷台達省的塞利夫港，造成7人死亡；另外兩次空襲目標是荷台達省伊薩角的石油設施，造成2人死亡。薩那的兩座電站也遭到多次空襲。這是以色列首次針對薩那發動空襲，也是以色列史上路程最遠的軍事行動，戰機飛行距離超過2000公里。



以色列國防軍發言人哈加裡19日說，以軍當天對薩那的港口和能源基礎設施等胡塞武裝的軍事目標進行了“精準打擊”，他指責胡塞武裝利用這些設施“開展軍事行動”。據透露，以軍為這次空襲準備了數周時間。以方認為，這次空襲使胡塞武裝控制的港口的所有活動都已“陷入癱瘓”。



襲擊發生數小時前，以色列國防軍稱，攔截了一枚從也門境內射向以色列的導彈，以色列中部一些地區響起防空警報。攔截過程中有導彈碎片墜落，導致特拉維夫郊區一所學校遭到嚴重損壞，沒有人員傷亡。



胡塞武裝發言人葉海亞.薩雷亞19日發表聲明稱，該組織用兩枚高超音速導彈襲擊了特拉維夫的“兩個軍事目標”。這是胡塞武裝本周第二次向以色列發射高超音速導彈。周一，胡塞武裝向以色列發射了一枚高超音速導彈，擊中特拉維夫的一個“軍事目標”。