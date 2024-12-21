日本調查美軍基地有害化學品外洩

圖：日本官方人員20日進入駐日美軍橫田基地。（大公報） 中評社北京12月21日電／據大公報消息，綜合共同社、法新社報導：日本防衛省、外務省和環境省等部門人員20日進入位於東京都的駐日美軍橫田基地，就“全氟和多氟烷基物質”（PFAS）疑似外洩事件展開調查。



日本內閣官房副長官佐藤文俊透露，美軍今年10月通知日方，橫田基地蓄水池中含全氟辛烷磺酸（PFOS）的污水可能在8月暴雨期間流出基地外。基地周邊地方政府隨即要求調查此事。日本防衛省稱，20日的調查是與東京都吉橫田基地周邊地方政府共同開展，日本官方人員此次查看了基地的消防訓練區域及其周邊區域，並聽取美方說明；日方正在考慮根據日美地位協定相關條例，對基地消防訓練區內蓄水池的水樣本進行采樣分析。



PFAS不會自然分解，因此被稱為“永久化學物”。PFAS可滲入水源和土壤，或經過飲食進入人體，長期大量接觸此類物質會增加致癌風險。PFOS是PFAS中的一種，被世界衛生組織列為“可能對人類致癌”物質。多個駐日美軍設施內的消防泡沫含有PFAS。去年以來，沖繩、大阪和東京等地接連曝出水體中PFAS含量超標、附近居民血檢異常等問題。日本防衛大臣中穀元20日稱，基地周邊居民對污染物外洩事件感到不安和擔憂，日本政府將努力確保駐日美軍設施的環境對策切實有效。