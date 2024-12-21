普京年度記者會釋放哪些信號

12月19日，普京在“年度盤點”活動上講話（圖：新華社） 中評社北京12月21日電／俄羅斯總統普京19日在莫斯科舉行“年度盤點”活動，對即將過去的一年進行總結，以現場問答和直播連線形式回答國內外記者和俄羅斯公民的提問。在大約4個半小時裡，普京回答了76個問題，內容涉及經濟、社會、國際熱點等多方面。



分析人士指出，普京圍繞經濟民生、對烏克蘭特別軍事行動等多個民眾關心的問題闡明立場，展現出不屈服於西方壓力的態度。他還在回答新華社記者提問時高度肯定俄中關係，體現出對發展兩國關係的重視。



俄羅斯經濟有喜有憂



關於今年俄羅斯經濟，普京表示，俄國內生產總值去年增長3.6%，今年將達3.9%至4%，高於美國和歐元區經濟增速。他指出：“儘管存在外部威脅，但俄經濟形勢總體穩定。”



同時，普京表示，根據俄央行此前通報的情況，俄目前通脹率為9.2%至9.3%，仍是“一個令人擔憂的信號”。普京認為，俄羅斯的通脹問題存在地區性差異，供應與需求不匹配、國際價格波動和西方制裁等，均是導致當前通脹高企的原因。此外，普京還就俄人口問題、住房保障、交通基礎設施等問題作出回應。



就熱點問題闡明立場



關於烏克蘭危機，普京表示，當前，特別軍事行動戰區局勢正在發生重大轉變，俄軍士兵正朝著完成主要任務的目標前進。俄軍會將烏軍趕出庫爾斯克地區，但普京沒有就此給出具體期限。

