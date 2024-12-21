中評社北京12月21日電／網評：澳門“一國兩制”成功實踐的五個視野



來源：大公報 作者：梁美芬



澳門特別行政區成立已經25周年，這片土地在“一國兩制”的偉大構想下，走出了一條具有澳門特色的繁榮之路。作為“一國兩制”偉大構想的成功實踐地之一，澳門的發展不僅是中華民族偉大復興進程中的重要篇章，也是全球治理體系中和平解決爭議的典範。站在新的歷史起點上，我們需要從法治的視角審視過去，總結經驗，並以國際化的視野謀劃未來，為澳門的長治久安與繁榮發展注入新的動力。早前我在慶祝澳門回歸祖國25周年對外法律事務研討會上，首次用“五觀”即歷史觀、法治觀、國際觀、安全觀及發展觀來闡述“一國兩制”的成功實踐。



歷史觀——解決歷史主權爭議的和平典範



2022年7月1日，國家主席習近平在重要講話中指出，“一國兩制”是經過實踐反復檢驗了的，符合國家、民族根本利益，符合香港、澳門根本利益，得到14億多祖國人民鼎力支持，得到香港、澳門居民一致擁護，也得到國際社會普遍贊同。這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持。



1999年，澳門順利回歸祖國，成為“一國兩制”偉大構想的成功實踐地之一。這一和平解決爭議的壯舉，不僅是中華民族百年來追求民族復興的重要里程碑，更為世界提供了一個解決歷史爭端的和平典範。在國際局勢動蕩不安的今天，澳門的和平回歸顯得尤為珍貴。它彰顯了中國領導人的政治智慧和國家治理的高度自信，也讓全世界看到了中國致力於和平發展的誠意。

