冬至：寒影初回長日至

圖源：新華社 中評社北京12月21日電／元代文人吳澄編著的《月令七十二候集解》記載：“冬至，十一月中。終藏之氣至此而極也。”古人認為，冬至是天地間陰氣最盛、陽氣初生的轉折點。華東師範大學民俗學研究所教授田兆元說，這即是所謂的“冬至一陽生”。



冬至大如年，人間小團圓。田兆元說：“在中國歷史上，的確有把冬至當年節過的傳統，有的朝代還將冬至作為歲首來過。冬至時節，人們將祭冬、祭天與祭祖合一，這一習俗如今仍有傳承，如浙江三門祭冬等。”



古人將冬至分為三候。一候蚯蚓結，傳說蚯蚓是陰曲陽伸的生物，冬至時節，陽氣雖已生長，但陰氣仍十分強盛，土中的蚯蚓仍然蜷縮著身體。二候麋角解，古人認為麋的角向後生長，屬性為陰，冬至陽氣初生，麋感知到陰氣漸退而開始解角。三候水泉動，說的是此時節森林裡的泉水開始流動且溫熱，表明地下水受到陽氣的影響而有所活動。這三個階段反映了冬至時節的氣候特徵和生物活動，是我國古代對自然現象的觀察和總結。



“南圓北餃”，都是家的味道。冬至是重要節氣，也是中國傳統節日之一，各地在冬至時有不同的食俗：北方有“冬至不端餃子碗，凍掉耳朵沒人管”的說法；在南方，尤其是江南地區，冬至有吃湯圓的習俗，寓意“團團圓圓”。此外，有的地方還會“吃三白”，即吃白菜、白蘿蔔和白豆腐，以此來驅寒暖胃；有的地方則流行吃臘肉、喝冬釀酒、喝羊肉湯、吃赤豆糯米飯等。這些食俗不僅反映了中國各地的飲食文化，也蘊含著人們對健康、團圓和吉祥的祈願。



吉祥迎冬至，花開歲如詩。看年華落幕、時光染寒，此時節，在冬夜裡期待新歲、春節甚至春天的到來，曾牽動諸多文人墨客的心扉。或表達盼春之情，或詮釋繾綣的思鄉之情，或追憶往昔，皆成詩篇，在歷史長河裡熠熠生輝。



唐代詩人杜甫《小至》一詩廣為人知，描繪冬至前後的時令變化，讀起來頗有韵味。詩曰：“天時人事日相催，冬至陽生春又來。刺綉五紋添弱線，吹葭六琯動浮灰。岸容待臘將舒柳，山意衝寒欲放梅。雲物不殊鄉國異，教兒且覆掌中杯。”

