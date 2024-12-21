江浙滬高速服務區　變身網紅景點

圖：由香港設計團隊打造並運營的杭州繞城高速西湖服務區，主樓造型設計靈感源自杭州市花“桂花”。（圖源：大公報） 中評社北京12月21日電／據大公報報導，“江浙滬高速服務區堪比5A級景區，因為上洗手間而進去，結果在裡面逛了一天。”“十一”長假後，有關江浙滬高速服務區變身網紅景點的話題迅速走紅網絡，極具特色的建築造型和服務區內先進的數字化運營模式，令不少網友感嘆，簡直像開啟了旅途中的“隱藏副本”，驚喜滿滿。



其中，杭州繞城高速西湖服務區因其獨特的造型格外吸睛，在杭州入城口營造出一派“桂花盛開”的景象，這正是香港意匯商業設計團隊將香港創新思維與杭州市花文化共融的“文旅結合”創意體現。



放眼江浙滬各地高速服務區，花樣百出讓遊客流連忘返。亭台樓閣，小橋流水，一派江南園林景象的江蘇陽澄湖服務區，隨手拍就很出片；以恐龍為主題打造的江蘇常州芳茂山服務區，是孩子們的游樂園；歐洲城堡式的江蘇睢寧高作服務區，像一座霍格華茲魔法與巫術學院；進入浙江紹興服務區，就像走進了魯迅的小說，烏篷船、咸亨酒店躍然眼前；寧波餘姚服務區和嘉興服務區則被網友稱為“公路豪華商場”，連鎖餐飲、服裝玩具、書店文創等一應俱全。



膠囊旅館 潮人必住



進入杭州繞城高速西湖服務區，“桂花”造型的建築在滿城桂花香的季節，更顯應景。“我們也是第一次嘗試設計高速服務區項目，沒想到一下子就‘出圈’了。”這座由香港團隊設計並運營的服務區，如今已成為年輕人爭相打卡的網紅景點。項目設計負責人、香港意匯商業設計董事長歐鎮江說，“我們的設計思路就是把它作為一個文旅項目來做，把香港的創新思維和杭州元素相結合，並考慮現在年輕人的審美喜好。”



“桂花是杭州的市花，所以建築整體採用了‘桂花’造型，像在杭州入城口‘種’了一棵大桂花樹，讓所有經過這裡的遊客第一時間感受到杭州特色。”最讓歐鎮江得意的設計是服務區內10間風格迥異的膠囊旅館。“有別於普通旅館，每一個房間都有一個主題。有的是七八十年代的懷舊風，有的裝修成了醫院，甚至還有的裝修成了監獄，比較符合現在年輕人喜歡的‘暗黑風’。”歐鎮江說，“開始我們只是考慮把它作為臨時休息用的膠囊旅館，沒想到開放後吸引了大批年輕人來打卡拍照，甚至很多主播都特意跑來把它作為直播間。”



“洗手間也很智慧化”



在浙江寧波慈城服務區指揮室裡，整個服務區車輛進出、人員流動、重點車輛情況、明火預警等都在智慧管理平台上實時顯示。據介紹，該平台通過采集服務區全景影像，接入物聯感知設備，利用機器視覺、雷視融合、大數據、人工智能、數字孿生等技術，實現車輛、人員、商戶、設備的全方位智能化管理。



“連上個洗手間都能感受到江浙滬城市的智慧化程度之高。”遊客王小姐在杭州西湖服務區洗手間外看到一塊屏幕，顯示每個隔間的使用情況。洗手間採用了自動控制管理系統，通過新風、實時異味、溫濕度分析、自動除臭、香薰系統以及高峰時期男女廁所自動切換模式等，給旅客帶來更好體驗。



“我們在服務區商場內還引入了無人超市，在降低服務區運營成本的同時，保證了24小時為旅客提供服務。”歐鎮江告訴記者，在服務區內設置一系列智能化設施，目的就是想讓旅客一站式體驗杭州作為智慧城市第一城的魅力。