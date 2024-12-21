日菲搞軍事小圈子，只會留下煽動對抗的惡名

（圖源：中國網） 中評社北京12月21日電／據中國網報導，據菲律賓《馬尼拉時報》12月16日消息，菲律賓參議院當日批准了日本與菲律賓兩國之間的《互惠准入協定》。該協定將允許雙方在彼此領土上部署軍事人員，標誌著日菲兩國正式結成“准盟國”關係。



日菲加強防務合作早有端倪。去年2月，菲律賓宣布將為日本自衛隊赴菲參與“人道主義行動”提供便利；日本則承諾於2024年向菲律賓提供6000億日元的“發展援助”，其中包括向菲律賓海岸警衛隊提供日本巡邏艇。去年11月，日菲雙方啟動《互惠准入協定》談判，並於今年7月正式簽署。



日菲深化軍事勾連，背後是多方利益的合謀與盤算。



首先，此舉配合了美持續推進的“印太戰略”。自2017年美國提出所謂“自由開放的印太”概念以來，“印太戰略”就成為了美國全球戰略中的重要支柱。其本質是構建以美國為主導的軍事政治聯盟，以便遏制中國崛起，維護美霸權地位。在此種邏輯下，美國熱衷打造各種針對中國的“小多邊機制”，美日韓、美日菲、美日印澳、美日澳等“小圈子”應運而生。而日本與菲律賓加強防務合作，對於強化美日菲三邊機制大有裨益。有外媒分析指出，日菲《互惠准入協定》生效後，每年在菲律賓周邊實施的美菲“肩並肩”聯合演習就可以升級成美日菲三邊軍演，而此前日本只能以“觀察員”身份參加。



其次，此舉滿足了日本重溫“軍事大國夢”的野心。近年來，國際和地區局勢複雜多變，日本軍國主義的幽靈似有回魂之勢。日本政府借“安全威脅”之名，大肆突破戰後和平憲法的約束，不斷向“能戰國家”邁進。今年以來，日本修改《防衛裝備轉移三原則》的運作指南，事實上突破了禁止出口殺傷性武器的限制。此外，又在2024年度防衛白皮書中大肆渲染“中國威脅”，並以此為借口提出“自2022年起到2027年將軍費增至GDP的2%”的目標，同時重申日本要發展“先發制人”的主動攻擊能力，標誌著其防衛政策已“轉守為攻”。在南海問題上，作為域外國家的日本頻頻發表煽動性言論，干涉意圖昭然若揭。而《互惠准入協定》的生效，則為日本介入南海事務提供了借口，使其能配合美國，推動南海、台海、東海“三海聯動”，進一步遏制中國的戰略空間，從而爭奪在亞洲地區的政治與軍事影響力。



最後，此舉顯示出菲律賓為炒作南海問題拉幫結派。南海諸島自古以來就是中國領土，長期以來，南海一直是友誼之海、和平之海，何以成為困擾地區和平安全的“問題”？這當然與域外勢力的干涉介入有關。2013年，菲律賓單方面發起所謂“南海仲裁案”，與彼時美國推動“重返亞太”和“亞太再平衡”戰略，放棄了在南海問題上的中立立場有直接關係。近年來，菲律賓為強化其非法主權聲索，不斷拉攏域外國家介入南海事務，試圖通過“拉幫結派”製造對抗氛圍。美國、澳大利亞，甚至遠在歐洲的國家皆成了菲律賓爭取的對象。而與中國存在釣魚島爭端的日本，自然成為菲律賓的重點目標。日本共同社指出，日菲加強防務合作的目的就是針對中國。路透社也稱，日菲雙方將在東海、南海問題上協調行動。



表面上看，日菲加強軍事勾連滿足了雙方利益，也迎合了美國的戰略訴求，但這種帶有濃厚冷戰意味的“小圈子”是建立在加劇地區緊張局勢的基礎上，必然破壞地區和平與發展的良好環境。



日菲為一己之私，通過軍事勾連攪動南海、東海的敏感局勢，損害地區和平穩定、破壞地區團結合作的行徑，必將引發地區國家的警惕和反對。所謂“維護秩序與規則”的說辭，終究掩蓋不了日菲破壞團結、煽動對抗的真實目的，最終收穫的不會是“戰略安全”，而是加劇地區分裂與動蕩的惡名。