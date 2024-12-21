台青隨馬英九訪731部隊罪證陳列館：心情沉重

台北大學學生戴志穎 中評社哈爾濱12月21日電（記者 海涵）“心情蠻沉重、沉悶，甚至到現在都有點難以平復。”中國國民黨前主席馬英九同台灣青年20日下午在哈爾濱參觀了侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館，台北大學學生戴志穎談及觀後感時如是說。



侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館擁有七大類近10萬件館藏罪證文物及史料，構成了相互印證、真實完整的立體罪證鏈條，通過新館、遺址、文物等多維度、立體化展示，警醒世人以史為鑒、珍愛和平。其中，重要藏品有溶液瓶、防毒面具、帆布水桶、玻璃瓶塞、磨口溶液瓶、消毒盒、敷料罐等。



台青戴志穎說，陳列館的設計理念就像一個“黑盒子”，有一種解密的意涵在，將侵華日軍的暴行展現在世人面前。“在參觀中，我先感受到的是沉痛悲傷甚至憤怒，進而又回歸到人性的思考——我們應該怎樣銘記歷史、展望未來，避免再度發生這樣的事情？”



戴志穎此前也曾參觀過侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館，他表示，兩個場館都在告訴我們“前事不忘，後事之師”。未來，我們更應該深刻銘記歷史、警鐘長鳴。



“我以前就瞭解過這段歷史，但當走進展館後，還是非常震撼和沉痛。”台灣大學學生褚郅均說，“給我印象最深刻的當屬人體實驗的部分。一條條鮮活的生命就這樣變成一張張冰冷的資料與數據，這令人非常難過、憤怒！”她表示，我們要銘記歷史帶來的教訓，希望我們可以走過去，再也不要有這樣的憾事發生。

