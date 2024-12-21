美一軍用直升機在加州緊急迫降後起火

中評社北京12月21日電／據央視新聞報導，當地時間12月20日，一架軍用直升機在美國加利福尼亞州聖迭戈縣歐申賽德緊急迫降後起火。消防人員已出動緊急滅火，目前尚不清楚事故的具體原因。



據美國媒體報導，四名機組人員均未受傷。美軍方人員稱，這架軍用直升機的緊急迫降點位於彭德爾頓營地。



據悉，彭德爾頓營地是美國海軍陸戰隊在西海岸的主要兩棲訓練基地。