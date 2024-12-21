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也門胡塞武裝宣布使用高超音速彈道導彈
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2024-12-21 15:31:54
中評社北京12月21日電／據央視新聞報導，當地時間12月21日，也門胡塞武裝發表聲明，宣布其發射“巴勒斯坦－2”型高超音速彈道導彈，打擊了位於以色列特拉維夫的目標。
21日凌晨，以色列中部地區響起防空警報。以色列軍方隨即證實，對一枚來自也門的導彈攔截失敗。隨後，也門胡塞武裝控制的薩巴通訊社的負責人納斯爾丁·阿米爾在社交媒體稱，以色列防空系統對也門高超音速導彈的攔截失敗。
以色列急救組織“紅色大衛盾”當天稍晚時稱，此次襲擊已導致16人受輕傷，其中大部分傷者是被玻璃破碎所致。
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