OpenAI涉國防領域　訓練反無人機系統

中評社北京12月21日電／據大公報報導，據彭博社、《華爾街日報》消息：聊天機器人ChatGPT的開發商、美國人工智能公司OpenAI正式進軍國防領域，在12月4日宣布與美國國防科技初創公司Anduril Industries合作，將其人工智能（AI）整合到後者向美軍提供的反無人機系統中。這是OpenAI首次與商業武器製造商合作。



根據合作協議，OpenAI將把技術整合到Anduril的反無人機防禦系統軟件中，增強其實時偵測、評估和應對空中無人機襲擊的能力。OpenAI將基於Anduril的數據庫訓練其AI模型。據悉，Anduril在去年11月公布了一項2億美元的合同，向美國海軍陸戰隊提供其反無人機系統。



最近幾個月，OpenAI一直在尋求擴大與美國政府在國家安全方面的合作，聘請了前國防部官員薩莎.貝克來領導公司國安政策團隊。



涉足國防領域也為OpenAI提供了另一個收入來源。據悉，OpenAI正面臨巨大的資金壓力，開發下一代GPT模型將耗資數十億美元。



美媒表示，此次合作也反映出矽穀態度的重大改變。隨著AI在戰場上的應用愈加普及，在數十億美元國防合同的“誘惑”下，許多科技巨頭一改過往抵制與軍方合作的態度，紛紛向五角大樓伸出橄欖枝。11月，Meta正式把其自研AI模型，開放給美國國家安全機構和國防承包商使用。同月，OpenAI的競爭對手Anthropic宣布將向美國軍方提供其AI使用權限。