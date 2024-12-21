﻿槍殺美醫保高管疑犯被引渡回紐約

中評社北京12月21日電／據大公報報導，綜合美聯社、《紐約時報》消息：當地時間19日，美國醫保巨頭聯合健康保險公司行政總裁（CEO）湯普森遭槍殺一案的疑犯曼吉奧內被引渡回案發地紐約市受審。押送曼吉奧內的直升機抵達紐約後，一群持槍的警察將他團團包圍。美媒稱，這一畫面充滿戲劇性。



曼吉奧內19日在賓夕法尼亞州的聽證會上放棄了他對被引渡到紐約提出異議的權利。儘管警察封鎖了法院附近的街道，同情和支持曼吉奧內的人仍聚集在附近。賓夕法尼亞州警方開車將曼吉奧內送到機場，他在那裡登上飛往紐約州的飛機。抵達紐約州後，他又被直升機送到紐約市。隨後，一群持槍的紐約警察在媒體鏡頭前押送曼吉奧內，甚至連紐約市長亞當斯也加入了這一戲劇性畫面。美媒稱，警方看到了公眾對曼吉奧內的支持，擔心可能有人試圖“解救”他。



曼吉奧內涉嫌4日在紐約曼哈頓槍殺湯普森。他在賓夕法尼亞州被捕時隨身攜帶一份聲明，譴責美國醫保公司“利潤至上”，引起美國民眾共鳴。根據19日公布的聯邦刑事起訴書，曼吉奧內被指控犯有一項槍支謀殺罪、兩項跟蹤罪和一項非法持有槍支罪，最高可判處死刑。紐約大陪審團則指控他犯有一級謀殺等罪行，最高可判處終身監禁。聯邦檢察官辦公室和紐約曼哈頓地區檢察官辦公室表示，聯邦和紐約州的起訴將同時進行。